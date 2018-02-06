"Бур-ан-Бресс" – "Марсель" - 0:9 (обзор)

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"Бур-ан-Бресс" – "Марсель" - 0:9 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Кубка Франции между "Марселем" и "Бур-ан-Бресс" (9:0).

Видео: "Бур-ан-Бресс" – "Марсель".

 

Не пропустите: "Марсель" вышел в четвертьфинал Кубка Франции, забив сопернику девять голов. | http://soccernews.ru

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