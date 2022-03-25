Бурак Йылмаз объявил о завершении карьеры в сборной Турции

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Бурак Йылмаз объявил о завершении карьеры в сборной Турции

Фото инстаграм Бурака Йылмаза

Нападающий "Лилля" Бурак Йылмаз сообщил, что вчерашний матч с Португалией стал для него последним в составе сборной Турции.

Напомним, что турки проиграли со счётом 1:3 и лишились шансов квалифицироваться на ЧМ-2022.

"Не хотелось бы заканчивать после такого матча, но не думаю, что продолжать выступать за сборную было бы правильно. Моё решение не эмоциональное. Я принимаю его с холодной головой. Но если случится что-то экстраординарное, я буду готов помочь", - цитирует Йылмаза Goal.com.

В поединке с Португалией форвард забил гол, но затем, имея возможность сравнять счёт, не реализовал пенальти.

Йылмаз выступал за турецкую сборную с 2006 года, сыграл 77 матчей и забил 31 гол. Больше только у Хакана Шукюра (51).

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