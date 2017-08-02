Бурак Йылмаз стал игроком "Трабзонспора"

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Бурак Йылмаз стал игроком "Трабзонспора"

"Трабзонспор" купил у "Бейцзин Гоань" форварда Бурака Йылмаза, сообщает TransferMarkt China.

Сумма сделки составила четыре миллиона евро, ещё 1,5 миллиона будут доступны в качестве бонусов. 32-летний футболист поставил подпись под контрактом до лета 2020 года.

Впрочем, официальный сайт турецкого клуба пока не подтвердил трансфер, сообщив только о переговорах с нападающим.

Напомним, что Йылмаз уже выступал за "Трабзонспор" с 2010 по 2012 год. 

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