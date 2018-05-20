Защитник "Торино" Николас Бурдиссо близок к завершению карьеры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сегодняшний матч 38-го тура Серии А между "быками" и "Дженоа" станет последним для 37-летнего аргентинца.

Бурдиссо в течение своей карьеры выступал за "Бока Хуниорс", "Интер", "Рому", "Дженоа" и "Торино". За сборную Аргентины сыграл 49 матчей и забил 2 гола.

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