Буркина-Фасо стала первым четвертьфиналистом Кубка Африки
Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо в серии пенальти победила команду Габона и завоевала путевку в четвертьфинал.
В середине первого тайма счет открыл Бертран Траоре, но в концовке встречи габонцы отыгрались благодаря автоголу Адама Гира. В серии пенальти команды выполнили 18 ударов, буркинийцы промахнулись дважды, габонцы - трижды.
Буркина-Фасо – Габон - 1:1 (1:0), по пенальти - 7:6
Голы: Траоре, 28 - 1:0, Гира, 90 (автогол) - 1:1
Буркина-Фасо: Коффи, Каборе, Тапсоба, Уаттара, Яго, Гира, Туре (Уэдраого, 114), Банде (Саного, 73), Сангаре (Simpor?, 82), Уаттара (Тапсоба, 89), Траоре (Конате, 81).
Габон: Амоном, Ойоно (Мейе, 50), Экюэль-Манга, Палюн, Обисса, Обианг (Нгакуту-Япенде, 85), Мукету-Муссунда (Амека, 46), Бийого-Поко, Канга, Бупендза, Аллевина (Буанга, 50).
Удаление: Обисса (67).
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