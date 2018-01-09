Бурлак близок к уходу из "Рубина"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщают российские СМИ.

27-летний футболист не полетит с казанской командой на зимние сборы. Скорее всего, его следующим клубом будут самарские "Крылья Советов".

В этом сезоне Бурлак сыграл за "Рубин" всего 2 матча.

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