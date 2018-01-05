Бурлак может перейти в "Крылья Советов"

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Бурлак может перейти в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" проявляют интерес к защитнику "Рубина" Тарасу Бурлаку, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист может достаться самарцам бесплатно, если казанский клуб закроет перед ним пятимесячные долги по зарплате, а также выплатит компенсацию за расторжение контракта.

Стоит отметить, что ранее он уже играл за "Крылья" в сезоне 2015/16 на правах аренды.

В этом сезоне 27-летний Бурлак провел за Рубин" всего два матча. 

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