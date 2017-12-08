Бурлак может продолжить карьеру в Турции

Защитник казанского "Рубина" Тарас Бурлак может перебраться в Турцию.

На 27-летнего центрбека претендует "Трабзонспор", который видит в нём усиление линии обороны команды.

В этом сезоне Бурлак сыграл за "Рубин" всего два матча.

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