Бурлак может продолжить карьеру в Турции

Теги трабзонспоррубинтарас бурлак

Бурлак может продолжить карьеру в Турции

Защитник казанского "Рубина" Тарас Бурлак может перебраться в Турцию.

На 27-летнего центрбека претендует "Трабзонспор", который видит в нём усиление линии обороны команды.

В этом сезоне Бурлак сыграл за "Рубин" всего два матча.

Не пропустите: "Вердер" намерен купить хавбека "Рубина". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 14 30
2 Фенербахче 15 29
3 Галатасарай 14 29
4 Гёзтепе АС Измир 15 27
5 Бешикташ 14 26
6 Кайсериспор 14 26
7 Трабзонспор 15 25
8 Бурсаспор 15 24
9 Акхисар Беледийе ГС 14 19
10 Сивасспор 14 19
11 Касимпаса 15 18
12 Аланьяспор 14 17
13 Малатия Беледийеспор 15 16
14 Антальяспор 14 13
15 Османлыспор 14 11
16 Коньяспор 14 11
17 Генчлербирлиги 14 11
18 Карабюкспор 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов