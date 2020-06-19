Бурлак стал автором первого гола в РПЛ после возобновления сезона

1 Теги крылья советовахматтарас бурлак

Бурлак стал автором первого гола в РПЛ после возобновления сезона

Сегодня, 19 июня, возобновился сезон российской Премьер-лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

Первым матчем после рестарта чемпионата стало противостояние двух главных аутсайдеров - "Крыльев Советов" и "Ахмата".

Уже на шестой минуте встречи отличился защитник самарской команды Тарас Бурлак, который стал автором первого гола в РПЛ после длительной паузы.

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Комментарии

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