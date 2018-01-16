Бурлак стал игроком "Крыльев Советов"

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Бурлак стал игроком "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявили о переходе защитника "Рубина" Тараса Бурлака.

Сумма трансфера не разглашается. 27-летний футболист заключил с самарским клубом долгосрочный контракт, условия которого пока неизвестны.

Бурлак выступал за "Рубин" с 2014 года, сыграл 34 матча и сделал 1 результативную передачу.

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