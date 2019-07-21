Бурмистров: "Мамаев еще в ЦСКА совершал неадекватные поступки"



Нападающий "Сочи" Никита Бурмистров заявил, что его не удивила ситуация с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, который осужден за избиение людей в Москве.

"Рано или поздно к чему-то серьезному пришло бы. Хотя в "Краснодаре" я застал его уже сложившимся, семейным, адекватным парнем. Я встречал его несколько раз в Дубае, он с детьми обычный, примерный. А вот в ЦСКА слышал разные истории, что он какие-то неадекватные поступки совершал. Выходит, раньше ты что-то делал и все сходило с рук, а потом, когда перестал, случились вот такие последствия", - приводят слова Бурмистрова российские СМИ.

Напомним, что суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также были осуждены нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брата Кирилл на 1 год и 6 месяцев, а также друг спортсменов Александр Протасовицкий на 1 год и 5 месяцев

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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