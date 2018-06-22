Бурная реакция наставника сборной Бразилии на гол Коутиньо

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал волю эмоциям, когда его команда открыла счёт в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Коста-Рики.

Наставник "селесао" был вне себя от счастья после гола Филиппе Коутиньо, а его бурная реакция попала в объективы телекамер.

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