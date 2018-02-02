"Бурсаспор – Бешикташ" - 2:2 (обзор)

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"Бурсаспор – Бешикташ" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура чемпионата Турции между "Бурсаспором" и "Бешикташем".

Не пропустите: Негредо спасает "Бешикташ" от поражения в матче с "Бурсаспором". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 19 42
2 Галатасарай 19 41
3 Фенербахче 19 37
4 Бешикташ 20 37
5 Трабзонспор 19 31
6 Кайсериспор 19 31
7 Гёзтепе АС Измир 19 31
8 Сивасспор 19 27
9 Бурсаспор 20 26
10 Малатия Беледийеспор 19 26
11 Касимпаса 19 22
12 Аланьяспор 19 21
13 Акхисар Беледийе ГС 19 21
14 Генчлербирлиги 19 20
15 Османлыспор 19 18
16 Антальяспор 19 18
17 Коньяспор 19 16
18 Карабюкспор 19 9
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