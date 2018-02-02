"Бурсаспор – Бешикташ" - 2:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура чемпионата Турции между "Бурсаспором" и "Бешикташем".
Не пропустите: Негредо спасает "Бешикташ" от поражения в матче с "Бурсаспором". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|19
|42
|2
|Галатасарай
|19
|41
|3
|Фенербахче
|19
|37
|4
|Бешикташ
|20
|37
|5
|Трабзонспор
|19
|31
|6
|Кайсериспор
|19
|31
|7
|Гёзтепе АС Измир
|19
|31
|8
|Сивасспор
|19
|27
|9
|Бурсаспор
|20
|26
|10
|Малатия Беледийеспор
|19
|26
|11
|Касимпаса
|19
|22
|12
|Аланьяспор
|19
|21
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|19
|21
|14
|Генчлербирлиги
|19
|20
|15
|Османлыспор
|19
|18
|16
|Антальяспор
|19
|18
|17
|Коньяспор
|19
|16
|18
|Карабюкспор
|19
|9