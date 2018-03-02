"Бурсаспор" дома одолел "Кайсериспор"

В рамках 24-го тура чемпионата Турции "Бурсаспор" на своём поле одержал минимальную победу над "Кайсериспором" благодаря голу Богдана Станку.

"Бурсаспор" – "Кайсериспор" - 1:0

Гол: Станку, 76 - 1:0.

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