"Бурсаспор" дома одолел "Кайсериспор"
В рамках 24-го тура чемпионата Турции "Бурсаспор" на своём поле одержал минимальную победу над "Кайсериспором" благодаря голу Богдана Станку.
"Бурсаспор" – "Кайсериспор" - 1:0
Гол: Станку, 76 - 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|23
|47
|2
|Истанбул ББ
|23
|47
|3
|Бешикташ
|23
|44
|4
|Фенербахче
|23
|44
|5
|Кайсериспор
|24
|38
|6
|Трабзонспор
|23
|36
|7
|Гёзтепе АС Измир
|23
|36
|8
|Сивасспор
|23
|34
|9
|Малатия Беледийеспор
|23
|31
|10
|Бурсаспор
|24
|30
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|23
|30
|12
|Касимпаса
|23
|29
|13
|Генчлербирлиги
|23
|26
|14
|Антальяспор
|23
|25
|15
|Аланьяспор
|23
|21
|16
|Коньяспор
|23
|21
|17
|Османлыспор
|23
|20
|18
|Карабюкспор
|23
|12