"Бурсаспор" – "Фенербахче" - 0:1 (обзор)

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"Бурсаспор" – "Фенербахче" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура чемпионата Турции между "Бурсаспором" и "Фенербахче".

Не пропустите: Жулиано принёс "Фенербахче" победу над "Бурсаспором". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 14 30
2 Фенербахче 15 29
3 Галатасарай 14 29
4 Гёзтепе АС Измир 15 27
5 Бешикташ 14 26
6 Кайсериспор 14 26
7 Трабзонспор 15 25
8 Бурсаспор 15 24
9 Акхисар Беледийе ГС 14 19
10 Сивасспор 14 19
11 Касимпаса 15 18
12 Аланьяспор 14 17
13 Малатия Беледийеспор 15 16
14 Антальяспор 14 13
15 Османлыспор 14 11
16 Коньяспор 14 11
17 Генчлербирлиги 14 11
18 Карабюкспор 14 8
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