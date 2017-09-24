"Бурсаспор" – "Галатасарай" - 1:2 (обзор)

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"Бурсаспор" – "Галатасарай" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча шестого тура чемпионата Турции между "Бурсаспором" и "Галатасараем".

Не пропустите: "Галатасарай" сильнее "Бурсаспора" и другие результаты 6-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 6 16
2 Бешикташ 6 13
3 Гёзтепе АС Измир 6 13
4 Фенербахче 6 11
5 Кайсериспор 6 11
6 Истанбул ББ 6 10
7 Акхисар Беледийе ГС 6 10
8 Бурсаспор 6 9
9 Трабзонспор 6 8
10 Касимпаса 6 8
11 Малатия Беледийеспор 6 7
12 Аланьяспор 6 7
13 Коньяспор 6 6
14 Сивасспор 6 6
15 Карабюкспор 6 5
16 Генчлербирлиги 6 4
17 Антальяспор 5 3
18 Османлыспор 5 1
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