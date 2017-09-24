"Бурсаспор" – "Галатасарай" - 1:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча шестого тура чемпионата Турции между "Бурсаспором" и "Галатасараем".
Не пропустите: "Галатасарай" сильнее "Бурсаспора" и другие результаты 6-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|6
|16
|2
|Бешикташ
|6
|13
|3
|Гёзтепе АС Измир
|6
|13
|4
|Фенербахче
|6
|11
|5
|Кайсериспор
|6
|11
|6
|Истанбул ББ
|6
|10
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|10
|8
|Бурсаспор
|6
|9
|9
|Трабзонспор
|6
|8
|10
|Касимпаса
|6
|8
|11
|Малатия Беледийеспор
|6
|7
|12
|Аланьяспор
|6
|7
|13
|Коньяспор
|6
|6
|14
|Сивасспор
|6
|6
|15
|Карабюкспор
|6
|5
|16
|Генчлербирлиги
|6
|4
|17
|Антальяспор
|5
|3
|18
|Османлыспор
|5
|1