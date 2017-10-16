"Бурсаспор" на своём поле обыграл "Османлыспор"
В рамках восьмого тура чемпионата Турции "Бурсаспор" дома уверенно обыграл "Османлыспор".
"Бурсаспор" – "Османлыспор" - 3:1
Голы: Дукара, 23 - 0:1, Станку, 30 - 1:1, Агу, 38 - 2:1, Бехич, 75 - 3:1.
Удаление: Кембо-Экоко (62) - "Бурсаспор".
Не пропустите: "Фенербахче", "Акхисар" и "Сивасспор" побеждают в турецкой Суперлиге. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
главное
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Итоги и символическая сборная 8-го тура АПЛ
-
Хлеба и зрелищ: "Манчестер Сити" против "Наполи"
-
Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА
Лента новостей
-
Кулибали может перейти в "Челси" за 60-70 миллионов
-
Фостер получил травму во время игры с сыном
-
"Тоттенхэм" готов продать Кейна за 222 миллиона евро
-
Ван Бронкхорст рассказал о кадровых проблемах перед игрой с "Шахтером"
-
Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Зидан: "Матчи с "Тоттенхэмом" - своеобразные финалы"
-
Хамшик о матче с "Манчестер Сити": "Нас ждёт интересное испытание"
-
Орлов высказался о кризисе в игре Смолова
-
Клопп: "В матче с "Марибором" ротации состава не будет"
-
"Мальме" стал чемпионом Швеции
-
Балаге предположил, что Моуринью однажды возглавит ПСЖ
-
Конте требует купить нового форварда
-
Неймар получит солидный бонус за завоевание "Золотого мяча"
-
Широков: "Не сказал бы, что у "Краснодара" серьёзные проблемы в игре"
-
Роуз и Дембеле готовы сыграть с "Реалом"
-
Балотелли: "Возможно, "Милан" проснётся и подпишет Икарди"
-
Роналду советует Пересу купить Рэшфорда
-
Фонсека может возглавить "Эвертон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|8
|22
|2
|Гёзтепе АС Измир
|8
|16
|3
|Акхисар Беледийе ГС
|8
|16
|4
|Истанбул ББ
|8
|16
|5
|Фенербахче
|8
|14
|6
|Бешикташ
|8
|14
|7
|Кайсериспор
|8
|14
|8
|Бурсаспор
|8
|12
|9
|Сивасспор
|8
|12
|10
|Аланьяспор
|8
|10
|11
|Трабзонспор
|8
|9
|12
|Карабюкспор
|8
|8
|13
|Малатия Беледийеспор
|8
|8
|14
|Касимпаса
|8
|8
|15
|Коньяспор
|8
|7
|16
|Генчлербирлиги
|8
|7
|17
|Антальяспор
|8
|6
|18
|Османлыспор
|8
|4