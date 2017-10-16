"Бурсаспор" на своём поле обыграл "Османлыспор"

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"Бурсаспор" на своём поле обыграл "Османлыспор"

В рамках восьмого тура чемпионата Турции "Бурсаспор" дома уверенно обыграл "Османлыспор".

"Бурсаспор" – "Османлыспор" - 3:1

Голы: Дукара, 23 - 0:1, Станку, 30 - 1:1, Агу, 38 - 2:1, Бехич, 75 - 3:1.

Удаление: Кембо-Экоко (62) - "Бурсаспор". 

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