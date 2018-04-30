"Бурсаспор" обыграл "Коньяспор"
В рамках 31-го тура чемпионата Турции "Бурсаспор" на своём поле взял верх над "Коньяспором".
"Бурсаспор" – "Коньяспор" - 2:1
Голы: Соу, 29 - 1:0, Эрсой, 35 - 2:0, Яхович, 89 (пенальти) - 2:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|31
|66
|2
|Истанбул ББ
|31
|65
|3
|Фенербахче
|31
|63
|4
|Бешикташ
|31
|62
|5
|Трабзонспор
|31
|49
|6
|Гёзтепе АС Измир
|31
|47
|7
|Сивасспор
|31
|47
|8
|Кайсериспор
|31
|44
|9
|Касимпаса
|31
|40
|10
|Бурсаспор
|31
|39
|11
|Малатия Беледийеспор
|31
|39
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|31
|36
|13
|Аланьяспор
|31
|35
|14
|Антальяспор
|31
|35
|15
|Коньяспор
|31
|32
|16
|Османлыспор
|31
|32
|17
|Генчлербирлиги
|31
|30
|18
|Карабюкспор
|31
|12