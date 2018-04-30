"Бурсаспор" обыграл "Коньяспор"

В рамках 31-го тура чемпионата Турции "Бурсаспор" на своём поле взял верх над "Коньяспором".

"Бурсаспор" – "Коньяспор" - 2:1

Голы: Соу, 29 - 1:0, Эрсой, 35 - 2:0, Яхович, 89 (пенальти) - 2:1.

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