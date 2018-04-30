"Бурсаспор" обыграл "Коньяспор"

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"Бурсаспор" обыграл "Коньяспор"

В рамках 31-го тура чемпионата Турции "Бурсаспор" на своём поле взял верх над "Коньяспором".

"Бурсаспор" – "Коньяспор" - 2:1

Голы: Соу, 29 - 1:0, Эрсой, 35 - 2:0, Яхович, 89 (пенальти) - 2:1.

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3 Фенербахче 31 63
4 Бешикташ 31 62
5 Трабзонспор 31 49
6 Гёзтепе АС Измир 31 47
7 Сивасспор 31 47
8 Кайсериспор 31 44
9 Касимпаса 31 40
10 Бурсаспор 31 39
11 Малатия Беледийеспор 31 39
12 Акхисар Беледийе ГС 31 36
13 Аланьяспор 31 35
14 Антальяспор 31 35
15 Коньяспор 31 32
16 Османлыспор 31 32
17 Генчлербирлиги 31 30
18 Карабюкспор 31 12
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