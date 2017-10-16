"Бурсаспор" – "Османлыспор" - 3:1 (обзор)

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"Бурсаспор" – "Османлыспор" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура чемпионата Турции между "Бурсаспором" и "Османлыспором".

Не пропустите: "Бурсаспор" на своём поле обыграл "Османлыспор". | http://soccernews.ru

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6 Бешикташ 8 14
7 Кайсериспор 8 14
8 Бурсаспор 8 12
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10 Аланьяспор 8 10
11 Трабзонспор 8 9
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