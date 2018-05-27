Бушманов: "Финал Лиги Чемпионов удался на славу, победа "Реала" - закономерна"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов дал оценку состоявшемуся вчера финалу Лиги Чемпионов, в котором мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль".

"Финал Лиги Чемпионов получился интересным, ярким, и оправдал те ожидания, которые предъявляются к матчу такого уровня. Было и высокое качество игры, и красивейшие голы: тот же Бэйл забил великолепный мяч. На мой взгляд, игра удалась. Что касается победы "Реала", то она - закономерна. "Сливочные" в этой встрече были сильнее и заслуженно выиграли в финале Лиги Чемпионов", - цитирует 46-летнего специалиста Газета.ру.

Напомним, Горлукович высказался об ошибках Кариуса. | soccernews.ru