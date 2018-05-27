Бушманов: "Финал Лиги Чемпионов удался на славу, победа "Реала" - закономерна"
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов дал оценку состоявшемуся вчера финалу Лиги Чемпионов, в котором мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль".
"Финал Лиги Чемпионов получился интересным, ярким, и оправдал те ожидания, которые предъявляются к матчу такого уровня. Было и высокое качество игры, и красивейшие голы: тот же Бэйл забил великолепный мяч. На мой взгляд, игра удалась. Что касается победы "Реала", то она - закономерна. "Сливочные" в этой встрече были сильнее и заслуженно выиграли в финале Лиги Чемпионов", - цитирует 46-летнего специалиста Газета.ру.
Напомним, Горлукович высказался об ошибках Кариуса. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бешикташ" нацелился на лидера "Локомотива"
-
"Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по Роналду
-
Месси требует от "Барселоны" подписания двух топовых игроков
-
Перес не намерен удовлетворять финансовые запросы Роналду
-
Дзагоев: "Бразилия - космос, с остальными можно играть"
-
Анчелотти определил новую трансферную цель "Наполи"
-
Пуйоль: "У меня нет сомнений, кто является лучшим игроком мира"
-
"Боруссия" близка к подписанию хавбека "Айнтрахта"
-
"Реал" оценил Бэйла дороже Неймара
-
Чичарито высказался о своём будущем
-
"Арсенал" и "Боруссия" не могут договориться по трансферу Папастатопулоса
-
Бонуччи надеется, что Балотелли повзрослел
-
Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов
-
Робертсон прокомментировал эпизод с травмой Салаха
-
Мбаппе близок к уходу из ПСЖ
-
Презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии
-
1
"Челси" заплатит 50 миллионов евро за универсального защитника
-
Ярмоленко потроллил игроков сборной Украины
-
1
"Ливерпуль" возобновил интерес к Алиссону
-
"Манчестер Юнайтед" готовит рекордный трансфер