Бушманов: "Кокорину будет сложно проявить себя в схеме Тедеско"

Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в московском клубе.

"Вариативности в атаке добавит, это факт. Но не думаю, что его приход резко преобразит команду и в игре последуют кардинальные изменения. Вот интересно, кого Кокорин выдавит из состава - Соболева или Ларссона?

Ларссон против "Сочи" сыграл полезно, был очень активен, забил гол. То же самое можно сказать и про Соболева. Вообще, в нынешней схеме, которую наигрывает Тедеско, Кокорину будет трудно проявить себя. Ему на поле нужно больше свободного пространства. Например, "Сочи" в прошлом сезоне играл 3-4-3, и там Александр раскрылся во всей красе", - цитирует Бушманова "Известия".

Напомним, футболист перешел в "Спартак" в начале августа этого года и подписал контракт с клубом до 2023 года.

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