Бушманов намерен подать в отставку с поста главного тренера молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов намерен подать в отставку с занимаемой должности, информирует Чемпионат.

На решение 46-летнего специалиста, вероятнее всего, повлияло неудачное выступление его команды в отборочном турнире к Чемпионату Европы U-21, в рамках которого его подопечные оказались ниже в турнирной таблице сверстников из Сербии и Австрии.

Молодежную сборную России Бушманов принял в январе прошлого года. Ранее он возглавлял "Химки" и дубль московского "Спартака".

Напомним, вчера Россия U-21 проиграла Австрии U-21. | soccernews.ru