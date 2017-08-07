Бушманов назвал главные причины разгромного поражения "Спартака"

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Бушманов назвал главные причины разгромного поражения "Спартака"Известный в прошлом футболист Евгений Бушманов назвал главные причины разгромного поражения московского "Спартака" от питерского "Зенита" во вчерашнем матче четвертого тура РФПЛ.

"Спартаку" вчера не хватило много чего. У команды ничего не получалось. "Зенит" был в этом матче быстрее и выигрывал больше единоборств. В этом главные причины. Такие матчи всегда особенные и "красно-белые" это, конечно, понимали, поэтому о "недонастрое" говорить не нужно", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Газзаев обеспокоен состоянием "Спартака" в преддверии Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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