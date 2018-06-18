Бушманов объяснил частые сенсации на старте Чемпионата Мира

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Бушманов объяснил частые сенсации на старте Чемпионата МираГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов объяснил частые сенсации на старте Чемпионата Мира.

"Видимо, топ-сборные планируют набрать оптимальные кондиции чуть позже и выйти на пик уже по ходу турнира. Лидеры всегда рассчитывают пробыть на ЧМ до конца, а это целый месяц. Демонстрировать максимальную форму во всех семи матчах практически невозможно", - цитирует 46-летнего специалиста СЭ.

Напомним, бразильская пресса раскритиковала Неймара за матч со Швейцарией. | soccernews.ru

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