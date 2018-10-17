Бушманов отреагировал на слухи о своей отставке с поста тренера молодежной сборной России

Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал ранее появившуюся информацию о своей отставке.

"Это ложь" - приводят слова 46-летнего специалиста российские СМИ.

Напомним, что Бушманов возглавил молодежку в начале 2017 года. Ранее поражение от Австрии (2:3) не позволило сборной квалифицироваться на чемпионат Европы-2019.

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