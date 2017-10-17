Бушманов: "Победа над "Севильей" возможна"

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Бушманов: "Победа над "Севильей" возможна"Главный тренер сборной молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" дома сыграет против испанской "Севильи".

"Спартак" играет дома, это матч Лиги Чемпионов, тут ни у кого нет мыслей о ничьей. Думаю, команда настраивается на победу, чтобы сыграть как можно лучше. Соперник - сильный, и для того, чтобы его обыграть, каждому футболисту нужно провести свой лучший матч, и это возможно.

Тем более "Спартак" сейчас набирает свои лучшие кондиции, которые были в прошлом году, спад, который был в начале сезона, проходит, и команда начинает быть похожей на себя. Будет интересный матч, у "Спартака" есть шансы выиграть", - цитирует 45-летнего специалиста ТАСС.

Напомним, Промес рассказал, когда он покинет "Спартак". | soccernews.ru

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