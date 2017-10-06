Бушманов: "Провели тяжелый матч, но я доволен результатом"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу своей команды над командой Австрии в отборочном матче к чемпионату Европы U-21.

"Тяжелый матч, ребята молодцы, выиграли. Набрали важные три очка. Никто не выпадал из игры, все выполняли свои задачи. Поле - тяжелое, скользкое. Даже ребятам, которые с самого начала вошли в игру, потребовалось время, чтобы привыкнуть к полю. Соперник во втором тайме поддавливал, поэтому мы решили не делать замен. Выпускать кого-то на такое поле - риск. На ближайшие дни наша задача - восстановиться. Через три дня нас ждет сложный матч с Сербией, будем готовиться. Я доволен сегодняшним результатом", - цитирует 45-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, подопечные Бушманова обыграли австрийцев со счетом 1:0. | soccernews.ru