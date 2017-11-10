Бушманов: "Сами себе создали нервную концовку"

Старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу своей команды над Арменией в матче квалификации Евро-2019.

"Я думаю, что получилась интересная игра. У нас было достаточно много голевых моментов, из которых мы использовали только два, хотя должны были, конечно, забивать куда больше. Подвела реализация. В середине второго тайма пропустили нелепый мяч и сами себе создали нервную концовку. Причём, до этого у наших ворот практически не было опасных моментов. Но самое главное, что выиграли, набрали три очка и движемся дальше" - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.

Напомним, что Россия U-21 победила Армению U-21 со счётом 2:1. | http://soccernews.ru