Бушманов: "Сами себе создали нервную концовку"

Теги россия до 21 годаармения до 21 года

Бушманов: "Сами себе создали нервную концовку"

Старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу своей команды над Арменией в матче квалификации Евро-2019.

"Я думаю, что получилась интересная игра. У нас было достаточно много голевых моментов, из которых мы использовали только два, хотя должны были, конечно, забивать куда больше. Подвела реализация. В середине второго тайма пропустили нелепый мяч и сами себе создали нервную концовку. Причём, до этого у наших ворот практически не было опасных моментов. Но самое главное, что выиграли, набрали три очка и движемся дальше" - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.

Напомним, что Россия U-21 победила Армению U-21 со счётом 2:1. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов