Бушманов: "Сборная может играть сильнее"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями от поражения главной команды страны Уругваю в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Не стоит сильно расстраиваться из-за результата. Сегодня сложилось так. Команде необходимо проанализировать свои ошибки и готовиться к следующему матчу. Убежден, что наша сборная может сыграть сильнее. Только тренерский штаб знает, кто был в каком состоянии. Возможно, кому-то нужно было дать отдохнуть. Вышедшим игрокам не удалось влиться в игру. Но так сложился матч", - цитирует 46-летнего специалиста Газета.ру.

Напомним, поражение сборной России прокомментировал Кирьяков. | soccernews.ru