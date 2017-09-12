Бушманов: "Спартак" справится с "Марибором"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о шансах московского "Спартака" одержать победу в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов над словенским "Марибором".

"У таких команд бывает дома огромная поддержка болельщиков. Игроки при этом зачастую демонстрируют запредельную самоотдачу. Думаю, "Спартак" - все же более опытная и сильная команда, которая с этим справится", - цитирует Бушманова Russia Today.

Напомним, Зе Луиш и Джано не сыграют против "Марибора". | soccernews.ru