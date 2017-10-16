Бушманов: "У "Спартака" есть шансы не только добыть ничью, но и выиграть у "Севильи"

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов оценил шансы московского "Спартака" на победу в матче группового этапа Лиги Чемпионов против испанкой "Севильи".

"Думаю, что у "красно-белых" есть шансы не только добыть ничью, но и выиграть эту встречу. Конечно, соперник - очень серьезный, но и "Ливерпуль" был таким же. Понятно, что у "Ливерпуля" было игровое преимущество, но в итоге результат встречи с ним оказался положительным. Мне кажется, что "Спартак" преодолевает тот кризис и спад, который был у команды в начале сезона. В последних матчах видно, что "красно-белые" выходят из того состояния и начинают быть похожими на себя образца прошлого сезона", - цитирует 45-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, президент "Севильи" отказался называть фаворита в предстоящем матче его команды против "Спартака". | soccernews.ru