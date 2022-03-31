Бускетс анонсировал карьеру тренера

Фото: твиттер Бускетса\Автор неизвестен

Опорный полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Серхио Бускетс в интервью RAC1 высказался насчет возможной карьеры тренера.

"Мне хотелось бы попробовать себя в роли тренера. Я получу лицензию, когда выйду на пенсию, это будет уже через несколько лет.

Я первым делом постараюсь собрать себе хороший штаб. Посмотрим, есть ли у меня способности и нравится ли мне это", - сказал испанец.

В нынешнем сезоне Бускетс сыграл в 27 матчах "Барселоны" в Ла Лиге, в которых забил один гол.

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