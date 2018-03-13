Бускетс: "Барселона" будет играть с "Челси" на победу"
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси".
"Нулевая ничья будет хорошим результатом по окончании матча, но не во время него. Дело в том, что гол "Челси" автоматически будет означать, что забивать нужно уже нам. Так что завтра мы будем играть на победу.
Вылет от "Челси" в 2012 году? Можно научиться чему-то в любом матче, даже в том, который состоялся давно. Мы тогда хорошо начали игру, повели в счете, но пропустили перед самым перерывом. Мы старались изо всех сил, заработали пенальти, но не забили его. Иногда мяч просто не идёт в ворота. В футболе не всегда побеждает сильнейший", - цитирует приводит слова Бускетса официальный сайт УЕФА.
Матч "Барселона" - "Челси" состоится 14 марта. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.
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