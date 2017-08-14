Бускетс: "Барселона" была не так уж плоха"

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Бускетс: "Барселона" была не так уж плоха"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс дал оценку поражению своей команды в первом матче за Суперкубок Испании мадридскому "Реалу".

"Мы были не так уж плохи, как показывает счет. Мы много времени владели мячом и создали достаточно моментов, но нам было сложно найти Лео. "Реал" потратил больше времени на подготовку, однако этот факт, конечно, не может служит оправданием нашему поражению", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" планирует представить в ближайший четверг сразу двух своих новичков. | soccernews.ru

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