Бускетс: "Барселоне" нужно покупать новых игроков перед началом каждого сезона"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс считает, что каталонскому клубу необходимо усиление состава.

"Барселона" многое потеряла из-за ухода Неймара, так как он классный футболист. Я считаю, что нам необходимо усиление, но не только из-за поражения от "Реала". "Барселоне" нужно покупать новых игроков перед началом каждого сезона", - приводит слова Бускетса Sport.es.

Напомним, что этим летом "Барселона" приобрела защитника Нелсона Семеду (35 миллионов евро) и полузащитника Паулиньо (40).

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