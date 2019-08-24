Бускетс близок к переходу в голландский клуб

Теги барселонатвентеориоль бускетстрансферы

Бускетс близок к переходу в голландский клуб

Хавбек "Барселоны" Ориоль Бускетс продолжит карьеру в Нидерландах, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 20-летний испанец перейдёт на правах годичной аренды в "Твенте". При этом у голландского клуба не будет опции выкупа игрока.

Ожидается, что уже в начале следующей недели футболист прибудет в расположение "тюккерс".

Ориоль Бускетс является воспитанником "Барсы". Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан ещё на два года.

Не пропустите: Игрок "Барселоны" близок к переходу в "Фенербахче". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Верона" освободила место в заявке для игрока "Спартака"

"Верона" освободила место в заявке для игрока "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Севилья Севилья 2 6
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1 3
3 Мальорка Мальорка 1 3
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 1 3
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 1 3
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
7 Алавес Алавес 1 3
8 Осасуна Осасуна 1 3
9 Вильярреал Вильярреал 1 1
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1
11 Валенсия Валенсия 1 1
12 Гранада Гранада 2 1
13 Эйбар Эйбар 1 0
14 Бетис Бетис 1 0
15 Барселона Барселона 1 0
16 Хетафе Хетафе 1 0
17 Леганес Леганес 1 0
18 Леванте Леванте 1 0
19 Сельта Виго Сельта Виго 1 0
20 Эспаньол Эспаньол 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов