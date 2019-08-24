Бускетс близок к переходу в голландский клуб

Хавбек "Барселоны" Ориоль Бускетс продолжит карьеру в Нидерландах, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 20-летний испанец перейдёт на правах годичной аренды в "Твенте". При этом у голландского клуба не будет опции выкупа игрока.

Ожидается, что уже в начале следующей недели футболист прибудет в расположение "тюккерс".

Ориоль Бускетс является воспитанником "Барсы". Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан ещё на два года.

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