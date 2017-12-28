Бускетс: "Будь моя воля, запретил бы твиттер"

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Бускетс: "Будь моя воля, запретил бы твиттер"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс выступил против социальных сетей.

"Если бы это зависело от меня, я бы запретил твиттер во всем мире. Используя ложные аккаунты, люди могут говорить и делать все, что они хотят, а это может навредить другим", - цитирует 29-летнего хавбека sport.es.

Отметим, что Бускетс является единственным игроком "Барсы", который не зарегистрирован ни в одной из социальных сетей.

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"Бускетс является единственным игроком "Барсы", который не зарегистрирован ни в одной из социальных сетей" - Респект чувак

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