Бускетс: "Будь моя воля, запретил бы твиттер"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс выступил против социальных сетей.

" Если бы это зависело от меня, я бы запретил твиттер во всем мире. Используя ложные аккаунты, люди могут говорить и делать все, что они хотят, а это может навредить другим ", - цитирует 29-летнего хавбека sport.es.

Отметим, что Бускетс является единственным игроком "Барсы", который не зарегистрирован ни в одной из социальных сетей.

Не пропустите: "Барселона" заинтересовалась бывшим хавбеком "Челси". | soccernews.ru