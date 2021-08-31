Бускетс договорился с "Барселоной" о снижении зарплаты

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Бускетс договорился с "Барселоной" о снижении зарплатыФото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс пошел на встречу клубу в вопросе снижения заработной платы.

Как сообщает Виктор Наварро, полузащитник согласился снизить свой оклад на 25% и отсрочить выплату 60% своей зарплаты.

По информации источника, официальное объявление об этом будет сделано в само ближайшее время.

Ранее на подобный шаг согласился Жерар Пике.

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