Бускетс: "Думаю, буду играть за сборную еще много лет"

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Бускетс: "Думаю, буду играть за сборную еще много лет"Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс надеется, что будет и дальше получать вызовы в национальную сборную Испании.

"Думаю, буду играть за сборную еще много лет. В связи с известными событиями сейчас для меня самый сложный период в национальной команде.

Думаю, ситуацию с Пике будет уладить крайне трудно. Никакого собрания по этому поводу в сборной не было. Не знаю, обсуждали это между собой Рамос и Пике, но ситуация необычная. Что касается Пике, то он не изменился.

Рамос очень важен для сборной. Как капитан он подает пример и в нужный момент всегда выручает", - сказал он. 

Читайте: Бускетс: "Барселоне" нужно покупать новых игроков перед началом каждого сезона"  |  http://soccernews.ru

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