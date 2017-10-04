Бускетс: "Думаю, буду играть за сборную еще много лет"
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс надеется, что будет и дальше получать вызовы в национальную сборную Испании.
"Думаю, буду играть за сборную еще много лет. В связи с известными событиями сейчас для меня самый сложный период в национальной команде.
Думаю, ситуацию с Пике будет уладить крайне трудно. Никакого собрания по этому поводу в сборной не было. Не знаю, обсуждали это между собой Рамос и Пике, но ситуация необычная. Что касается Пике, то он не изменился.
Рамос очень важен для сборной. Как капитан он подает пример и в нужный момент всегда выручает", - сказал он.
Читайте: Бускетс: "Барселоне" нужно покупать новых игроков перед началом каждого сезона" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию
-
Кейн: "Я не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании"
-
Видаль согласился на переход в "Интер"
-
Тевес остается в Китае
-
Ройс заявил о планах покинуть "Боруссию"
-
Битва за мундиаль: Черногория против Дании
-
Выход на финишную прямую: Аргентина принимает Перу
-
Матч за престиж: Бразилия едет в гости к Боливии
-
Хайнкес может возглавить "Баварию"
-
Рабьо: "В детстве мне нравился "Ливерпуль"
-
"Атлетико" не продает билеты в гостевой сектор на матч против "Барселоны"
-
Англия желает оформить путевку на Мундиаль в домашнем матче против Словении
-
"Манчестер Сити" нацелился на Пеллегрини
-
Канселу восстановился после травмы
-
Сакки: "Увольнение Анчелотти действительно разочаровало меня"
-
Ярмоленко прокомментировал натурализацию Марлоса
-
Ройс: "Работать в одиночку - самая трудная часть процесса восстановления от повреждения"
-
Арбелоа прокомментировал ситуацию вокруг Пике
-
Президент "Интера" не исключил возможную покупку Озила
-
Джеррард: "В матчах с грандами "Ливерпуль" доказывает, что все ошибаются на его счет"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1