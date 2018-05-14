Бускетс: "Думаю, что были годы, когда я заслуживал получить индивидуальные награды"

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Бускетс: "Думаю, что были годы, когда я заслуживал получить индивидуальные награды"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс с сожалением рассказал о не выигранных им индивидуальных наградах.

"Играя на позиции, которая с точки зрения освещения в СМИ и уровня игры не настолько впечатляющая, выиграть индивидуальные награды сложнее, но я бы все равно ничего не менял. Я предпочитаю командные трофеи индивидуальным... Тем не менее, были годы, в которых, я думаю, я их заслужил. В частности, когда мы выигрывали Лигу Чемпионов, Чемпионат Мира или Чемпионат Евро, я думаю, что я был фундаментальной частью этих команд", - цитирует 29-летнего хавбека "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, сезон для Вермалена в "Барселоне" завершился. | soccernews.ru

комментарии
игорь

сто процентов. кто этого не понимает, просто не смотрит игры

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