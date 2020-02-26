Бускетс и Видаль пропустят ответный матч "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ

Хавбек "Барселоны" Серджи Бускетс получил желтую карточку в матче с "Наполи" (1:1).

Для 31-летнего футболиста это предупреждение стало третьим в Лиге Чемпионов. Таким образом, полузащитник пропустит ответный матч в Каталонии, который состоится 18 марта.

Также две желтые карточки подряд получил Артуро Видаль. Он тоже пропустит следующую встречу в ЛЧ.

А еще: "Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru