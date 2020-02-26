Бускетс и Видаль пропустят ответный матч "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ

2 Теги барселонанаполисерхио бускетс

Бускетс и Видаль пропустят ответный матч "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ

Хавбек "Барселоны" Серджи Бускетс получил желтую карточку в матче с "Наполи" (1:1).

Для 31-летнего футболиста это предупреждение стало третьим в Лиге Чемпионов. Таким образом, полузащитник пропустит ответный матч в Каталонии, который состоится 18 марта.

Также две желтые карточки подряд получил Артуро Видаль. Он тоже пропустит следующую встречу в ЛЧ.

А еще: "Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Чилийский психопат, совсем берега попутал. На ровном месте красную отгрёб!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Очередной отскок! Спасибо, Брыху за победу! Спасибо, что Лео не удалил (хотя эта днина все равно никакой пользы команде не приносит)! Видаль - труп, его удаление для отвода глаз... не больше! Фрэнки на прутья разобрать, все равно бестолковая древесина. Пике как обычно, хотя симульнул очень даже хорошо в конце, все поверили! В целом, обоссаный судейский отскок, ничего нового... Играли в два опорника, приходиться за картонным лидером отрабатывать, опять бестолку 200 метров на пёшеходил, гном днищенский! В ответке судьи должны больше включатся! Visca el Barca!

Ответить

главное

"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов

"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов