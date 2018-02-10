Бускетс или Динь могут сыграть в центре защиты в матче с "Хетафе"

Теги хетафебарселонасерхио бускетслюка динь

Бускетс или Динь могут сыграть в центре защиты в матче с "Хетафе"

Опорный хавбек Серхио Бускетс или левый защитник Люка Динь могут сыграть в центре обороны "Барселоны" в матче 23-го тура Примеры против "Хетафе", сообщает El Mundo Deportivo.

Напомним, что из-за травм и дисквалификаций в распоряжении тренерского штаба "сине-гранатовых" на эту игру остался только один номинальный центрбек Йерри Мина.

Матч "Барселона" – "Хетафе" состоится в воскресенье в 18:15 по московскому времени. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Реал Мадрид 22 42
4 Валенсия 22 40
5 Вильярреал 23 37
6 Эйбар 23 35
7 Севилья 22 33
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 23 25
17 Леванте 22 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов