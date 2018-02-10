Бускетс или Динь могут сыграть в центре защиты в матче с "Хетафе"

Опорный хавбек Серхио Бускетс или левый защитник Люка Динь могут сыграть в центре обороны "Барселоны" в матче 23-го тура Примеры против "Хетафе", сообщает El Mundo Deportivo.

Напомним, что из-за травм и дисквалификаций в распоряжении тренерского штаба "сине-гранатовых" на эту игру остался только один номинальный центрбек Йерри Мина.

Матч "Барселона" – "Хетафе" состоится в воскресенье в 18:15 по московскому времени. | http://soccernews.ru