Бускетс: "Команда приняла решение Вальверде"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал непопадание своего одноклубника Лионеля Месси в стартовый состав команды на матч группового этапа Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

" Лео почти всегда входит в число одиннадцати "стартеров", но тренер принял такое решение, и мы все его принимаем. В конце концов, мы все хотим лучшего для команды, и если тренер считает, что так было нужно, то мы приветствуем его решение. Месси - самый важный игрок для нашей команды ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола не заинтересован в подписании Месси по двум причинам. | soccernews.ru