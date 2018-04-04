Бускетс, Месси и Суарес в основе "Барселоны" на матч с "Ромой"
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Ромы", которые сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Роберто, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес
"Рома": Алиссон, Коларов, Манолас, Фасио, Перес, Де Росси, Пеллегрини, Строотман, Флоренци, Перотти, Джеко
Матч начнется в 21:45 мск.
Не пропустите: "Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В логово к "быкам": "Марсель" сыграет на поле "РБ Лейпциг"
-
Итальянские "орлы" сразятся с австрийскими "быками": "Лацио" принимает "Зальцбург"
-
"Атлетико" принимает "Спортинг" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
-
Тяжелый выезд в Лондон: ЦСКА готовится к битве с "Арсеналом"
-
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:0 (обзор)
Лента новостей
-
Мойес может остаться в "Вест Хэме"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего игрока "Анжи"
-
"Барселона" интересуется звездным хавбеком из АПЛ
-
Оздоев: "Зенит" еще может побороться за чемпионство"
-
"Реал" определился со своим первым звездным летним трансфером
-
"Хоффенхайм" продлил контракт с Демирбаем
-
"Барселона" планирует сделать улучшенное предложение по Гризманну
-
"Бетис" подпишет экс-хавбека "Реала"
-
Хамес хочет встретиться в полуфинале Лиги Чемпионов с "Реалом"
-
Летом "Милан" могут покинуть шесть игроков
-
Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита"
-
Пьянич: "Постараемся пройти в полуфинал Лиги Чемпионов"
-
Бускетс пропустит матч с "Леганесом"
-
"Вест Хэм" больше не интересуется Смоловым
-
Мутко высказался о возможных провокациях на матче "Арсенал" - ЦСКА
-
Бэйл определился со своим будущим
-
"Аякс" переименует домашний стадион в честь Кройффа
-
Комбаров сможет сыграть с "Анжи"
-
"Ювентус" нацелился на двух игроков "Атлетико"
-
Нойер приступил к упражнениям с мячом