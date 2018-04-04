Бускетс, Месси и Суарес в основе "Барселоны" на матч с "Ромой"

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Ромы", которые сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Роберто, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес

"Рома": Алиссон, Коларов, Манолас, Фасио, Перес, Де Росси, Пеллегрини, Строотман, Флоренци, Перотти, Джеко

Матч начнется в 21:45 мск.

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