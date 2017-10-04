Бускетс: "Месси - самый сбалансированный футболист мира"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс похвалил ведущего бомбардира своей команды Лионеля Месси.

" Месси - самый лучший игрок и самый сбалансированный игрок в мире. Иметь его в команде и наслаждаться его игрой - это настоящее удовольствие. Мы все выигрываем от этого, он - на индивидуальном уровне, а мы - на коллективном уровне ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Бускетс не думает о завершении международной карьеры. | soccernews.ru