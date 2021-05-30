Бускетс может продолжить карьеру в "Баварии"

Фото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

Как сообщает AS, испанский полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, испанец может перейти в "Баварию" бесплатно.

Отмечается, что в "Барселоне" думали, что Бускетс закончит карьеру в клубе, однако сложная экономическая и спортивная ситуация в команде заставила руководство сине-гранатовых поместить Бускетса в список игроков, которые могут уйти.

В прошедшем сезоне 32-летний испанец провел 36 матчей в Ла Лиге за "Барселону" и сделал 5 голевых передач.

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