Бускетс может сыграть в ближайшем матче, несмотря на перелом челюсти

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Бускетс может сыграть в ближайшем матче, несмотря на перелом челюсти

Фото: инстаграм Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс может сыграть в матче 36-го тур чемпионата Испании с "Леванте", сообщил журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Хавбек получил перелом челюсти 8 мая в матче с "Атлетико" (0:0), но хорошо себя чувствует и уже тренируется в общей группе.

Матч "Леванте" - "Барселона" состоится 11 мая и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 32-летний Бускетс провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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