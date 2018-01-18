Бускетс: "Мы знали, что когда-нибудь "Барселона" проиграет"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс пообщался с журналистами после поражения от "Эспаньола" (0:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Это первое фиаско каталонцев в сезоне.

"Мы знали, что этот момент когда-нибудь наступит. Мы старались отложить его, насколько это было возможно, но он все-таки наступил.

Но у нас есть ответный матч, чтобы исправить ситуацию. Мы должны побеждать в любом случае", - сказал он. | soccernews.ru