Бускетс: "Мы знали, что когда-нибудь "Барселона" проиграет"

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Бускетс: "Мы знали, что когда-нибудь "Барселона" проиграет"Полузащитник "Барселоны"  Серхио Бускетс пообщался с журналистами после поражения от "Эспаньола" (0:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Это первое фиаско каталонцев в сезоне.

"Мы знали, что этот момент когда-нибудь наступит. Мы старались отложить его, насколько это было возможно, но он все-таки наступил.

Но у нас есть ответный матч, чтобы исправить ситуацию. Мы должны побеждать в любом случае", - сказал он. | soccernews.ru

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