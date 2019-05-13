Бускетс: "Надеюсь, рана, полученная в матче с "Ливерпулем", когда-нибудь заживет"

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Бускетс: "Надеюсь, рана, полученная в матче с "Ливерпулем", когда-нибудь заживет"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс рассказал, что клуб до сих пор не пришел в себя после разгромного поражения от "Ливерпуля" (4:0) и вылета из Лиги чемпионов. Об этом пишет Goal.com.

"Нам было очень сложно входить в игру с "Хетафе". Мы понимали, что должны выложиться на все 100, однако из-за того, что произошло в "Ливерпуле" это было непросто. Мы должны двигаться вперед и идти дальше. Рана, полученная в матче с "Ливерпулем" очень глубока. Надеюсь, она когда-нибудь заживет", - сказал Бускетс.

Напомним, первую встречу с "Ливерпулем" в полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" выиграла со счетом 3:0. Однако на "Энфилде" команда проиграла со счетом 0:4 и не смогла пройти в финал турнира.

В матче с "Хетафе" "Барселона" одержала победу (2:0).

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