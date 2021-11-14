Бускетс назвал Хави лучшим игроком в истории Испании

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Бускетс назвал Хави лучшим игроком в истории ИспанииФото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Капитан "Барселоны" и сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал обвинения в том, что в национальной команде он играет лучше, чем в клубе, а также поделился мнением о новом главном тренере каталонского клуба Хави.

"Я одинаково играю в обеих командах. Думаю, ситуация раздута в какой-то степени. Тут все зависит от результатов, от формы одной команды на фоне другой.

Я чувствую, что являюсь важным игроком. Стараюсь каждый день работать с максимальной интенсивностью и получать как можно больше удовольствия.

Я хорошо себя чувствую, я счастлив. Надеюсь провести в составе Испании еще много матчей, но будет видно. Но я счастлив в этой команде. Сейчас наша цель такая же, как и всегда – побеждать.

Хави – один из лучших футболистов в истории Испании, если не лучший. Мне посчастливилось узнать его и как игрока, и как человека. Мы были партнерами на поле, с нами еще был и Иньеста. Между нами была особая связь, и я горжусь, что догнал Хави по количеству матчей, у него была выдающаяся карьера.

Желаю ему успехов в роли тренера, я знаю, как он видит футбол", – сказал Бускетс.

Сегодня сборной Испании сыграет против Швеции в отборе к ЧМ-2022. Начало встречи запланировано на 22:45 (мск).

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